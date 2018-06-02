Джей Бигл: "Не удивлен, что Кузнецов сегодня появился на тренировке"

Нападающий "Вашингтона" Джей Бигл был рад увидеть на тренировке одноклубника Евгения Кузнецова​. Российский игрок получил травму в первом периоде второго матча финала Кубка Стэнли против "Вегаса" после силового приема со стороны соперника. Вчера россиянин приступил к тренировкам.

– Я не удивлен, что Кузнецов сегодня появился, – приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Бигла. – Полагаю, что он даже был готов вернуться в игру, но это не было в общих интересах. Он сказал, что сегодня чувствовал себя хорошо, и это хороший знак.