Джей Бигл: "Кессел назвал меня идиотом? Это обидно. Предлагаю разобраться, сыграть в "Марио"

Нападающий "Вашингтона" Джей Бигл заявил, что не считает силовой прием на форварда "Питтсбурга" Сидни Кросби чистым в третьем матче серии. Также хоккеист расстроился, что Фил Кессел назвал его "идиотом".

– Кессел сказал, что я идиот? Ой, это обидно. Не самое приятное заявление, – цитирует в своем Твиттере сотрудник НХЛ. – Ели он хочет решить все вопросы, то предлагаю ему сыграть в Mario Kart. Он знает, где меня найти. Я не говорил, что хит на Кросби – чистый.

Джей Бигл: "Травма Кросби? Играют команды, которые не любят друг друга" //

Фил Кессел: "Если Бигл думает, что хит на Кросби был чистым, то он идиот"