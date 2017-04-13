Джером Игинла: "Хотел бы играть в следующем сезоне"

Нападающий "Лос-Анджелеса" Джером Игинла надеется продолжить карьеру в НХЛ, однако пока точно не знает, какие клубы заинтересованы в его кандидатуре. В текущем сезоне 39-летний канадец сыграл за "Колорадо" и "Кингз", провел 80 матчей в регулярном чемпионате и набрал 27 очков (14+13).

– Я хотел бы играть в следующем сезоне, – цитирует NBC Игинлу. – В то же время мне нужно подождать и посмотреть, какие последуют варианты. Так что продолжение моей карьеры – это не сто процентов, хотя хотелось бы. "Лос-Анджелес"? Пока не знаю, как сложатся наши отношения дальше. Но это хороший вариант, я наслаждаюсь игрой в этой команде. Это было бы здорово для меня.