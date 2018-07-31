Джером Игинла: "20 лет в НХЛ оказались лучше моих ожиданий"

Нападающий Джером Игинла​, завершивший карьеру, поблагодарил все хоккейное сообщество. Также он призвал детей, занимающихся хоккеем, не сдаваться и тренироваться усерднее.

– Это потрясающая работа, – цитирует пресс-служба НХЛ Игинлу. – Я помню, как начинал заниматься хоккеем в возрасте 7 лет и мечтал о том, как здорово было бы играть в НХЛ. Эти 20 лет в НХЛ оказались лучше моих ожиданий. У меня осталось много замечательных воспоминаний.

Если сейчас есть дети, которые тренируются и задаются вопросом, стоит ли это столько жертв, уверяю вас, что стоит. Работайте так сильно, как можете, приложите все усилия, хоккей – это замечательная игра. 20 лет в НХЛ – это потрясающий опыт. Спасибо моим товарищам по команде. Спасибо всему хоккейному сообществу.