Джек Джонсон: "Сэйв Бобровского? Это было невероятно, мы начали смеяться на скамейке"

Защитник "Коламбуса" Джек Джонсон после победы над "Детройтом" (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ оценил сэйв Сергея Бобровского в этой встрече. Он также добавил, что точно знал, куда будет бить в серии буллитов.

Напомним, Джонсон стал автором победного буллита в матче, а Бобровский был признан первой звездой.

– Это было настолько смешно, что мы действительно начали смеяться на скамейке. Это было невероятно, – приводит официальный сайт НХЛ слова Джонсона. – Серия буллитов? Я смотрел, как бьют до меня. Ховард (вратарь "Детройта". – Прим. "СЭ") волновался, так что я знал, куда буду бить.