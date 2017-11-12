10:27 | Хоккей — НХЛ

Джек Джонсон: "Сэйв Бобровского? Это было невероятно, мы начали смеяться на скамейке"

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Защитник "Коламбуса" Джек Джонсон после победы над "Детройтом" (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ оценил сэйв Сергея Бобровского в этой встрече. Он также добавил, что точно знал, куда будет бить в серии буллитов.

Напомним, Джонсон стал автором победного буллита в матче, а Бобровский был признан первой звездой.

– Это было настолько смешно, что мы действительно начали смеяться на скамейке. Это было невероятно, – приводит официальный сайт НХЛ слова Джонсона. – Серия буллитов? Я смотрел, как бьют до меня. Ховард (вратарь "Детройта". – Прим. "СЭ") волновался, так что я знал, куда буду бить.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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fifa_guru

Долго наблюдал за идиотами на эт Вы бы лучше в защите начали отрабатывать, а не смеяться // тут плюсану. очень смешно должно быть защитнику когда выходят против твоей команды 2 в 0

12:14

Долго наблюдал за идиотами на эт

Вы бы лучше в защите начали отрабатывать, а не смеяться, у него бы 4 Везины уже, и хотя бы финал КС.

11:27

spetrov

Момент, конечно. Вот уж точно - безумный сейв.

10:54