Джек Джонсон: "Сэйв Бобровского? Это было невероятно, мы начали смеяться на скамейке"

Защитник "Коламбуса" Джек Джонсон после победы над "Детройтом" (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ оценил сэйв Сергея Бобровского в этой встрече. Он также добавил, что точно знал, куда будет бить в серии буллитов.
Напомним, Джонсон стал автором победного буллита в матче, а Бобровский был признан первой звездой.
– Это было настолько смешно, что мы действительно начали смеяться на скамейке. Это было невероятно, – приводит официальный сайт НХЛ слова Джонсона. – Серия буллитов? Я смотрел, как бьют до меня. Ховард (вратарь "Детройта". – Прим. "СЭ") волновался, так что я знал, куда буду бить.
Hey, @SergeiBobrovsky. You can't be serious!? pic.twitter.com/u6Grgnr2cZ– NHL (@NHL) 12 ноября 2017 г.
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fifa_guru
Долго наблюдал за идиотами на эт Вы бы лучше в защите начали отрабатывать, а не смеяться // тут плюсану. очень смешно должно быть защитнику когда выходят против твоей команды 2 в 0
12:14
Долго наблюдал за идиотами на эт
Вы бы лучше в защите начали отрабатывать, а не смеяться, у него бы 4 Везины уже, и хотя бы финал КС.
11:27
spetrov
Момент, конечно. Вот уж точно - безумный сейв.
10:54