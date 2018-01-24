Джек Айкел: "Вижу у Антипина яркое будущее в "Баффало"

Форвард "Баффало" Джек Айкел отметил, что его одноклубнику защитнику Виктору Антипину тяжело дается адаптация в команде из-за проблем с английским языком. Также нападающий отметил, что видит хорошее будущее у россиянина в команде.

– Когда речь идет об игроке из другой страны, особенно в случае с Виктором, чей английский пока ограничен, адаптация всегда идет тяжело, – цитирует русскоязычный сайт НХЛ Айкела. – Мне очень нравится Виктор, как игрок. Он многое привнес в команду. Он долго болел и сейчас пытается снова почувствовать себя комфортно, что непросто, потому что коммуникация затруднена из-за языкового барьера. Я понимаю, что на его месте тоже мог бы быть расстроен, однако уверен, что ситуация для него начнет меняться. Я вижу у него яркое будущее в команде и в лиге.

Напомним, что Антипин восстанавливается после гриппа и на данный момент неизвестно, когда он сможет выйти на лед. 25-летний защитник проводит свой первый сезон в НХЛ, в 24 встречах регулярного чемпионата он сделал 4 результативные передачи и заработал показатель полезности "-3".