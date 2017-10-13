Джек Айкел: "Сыт по горло поражениями "Баффало"

Нападающий "Баффало" Джек Айкел разочарован поражением от "Сан-Хосе" (2:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ. По словам форварда, команде необходимо найти свою игру.

Отметим, что данное поражение в регулярке стало для "Сэйбрз" четвертым подряд. Если учесть выставочные матчи, то данная серия составляет восемь игр к ряду.

– Необходимо, чтобы все игроки в команде устали от поражений. Я сыт ими по горло, – приводит Buffalo News слова Айкела. – Многие из партнеров по команде тоже устали от этого. "Баффало" нужно найти свою игру. Мне тоже.