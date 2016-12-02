Джек Айкел: "Рад, что "Баффало" совместными усилиями добыл непростую победу"

Нападающий "Баффало" Джек Айкел после домашней победы в матче регулярного чемпионата НХЛ над "Рейнджерс" (4:3) отметил, что, забросив первыми, команда упустила нить игры. По словам американца, сломить сопротивление гостей оказалось очень непросто.

– Сегодня был тот случай, когда, забросив первыми, мы упустили нить игры, – приводит официальный сайт НХЛ слова Айкела. – Мы пытались найти слабое место в действиях соперника, но защитник и капитан "Рейнджерс" Райан Макдона действовал просто блестяще. В последнем взятии ворот классную передачу отдал Эвандер Кейн, я рад, что получилось совместными усилиями добыть непростую победу.