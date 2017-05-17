Джек Айкел: "Питтсбург" и "Нэшвилл" выйдут в финал Кубка Стэнли"

Нападающий "Баффало" и сборной США Джек Айкел выразил уверенность в том, что каждая команда, вышедшая в четвертьфинал плей-офф НХЛ, может победить, передает из Кельна спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО. Форвард выразил мнение, что в финале Кубка Стэнли встретятся "Питтсбург" и "Нэшвилл".

- За плей-офф НХЛ следите? - вопрос Айкелу.

- Конечно. Остались четыре классные команды. Которые добрались до финалов конференции по делу. И каждая может победить.

- Но кто, на ваш взгляд, выйдет в финал?

- "Питтсбург" и "Нэшвилл".