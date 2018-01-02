Джек Айкел: "Обидно проигрывать в матче, когда твоя команда смогла переломить его ход"

Нападающий "Баффало" Джек Айкел после "Зимней классики" с "Рейнджерс" (2:3 ОТ) похвалил вратаря Робина Ленера. По словам форварда, соперник был заряжен с первых минут.

Напомним, что "Баффало" по ходу встречи уступал со счетом 0:2, однако смог сравнять счет и перевести игру в овертайм.

- Конечно, очень обидно проигрывать в матче, когда твоя команда сумела переломить его ход, - цитирует Айкела официальный сайт НХЛ. - Они вышли заряженными с первых минут, но даже тогда Робин смотрелся здорово и сумел оставить нас в игре. Считаю, что он был одним из лучших игроков матча.