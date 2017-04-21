Джек Айкел: "Хочу надолго остаться в "Баффало"

Нападающий "Баффало" Джек Айкел дал понять, что не собирается покидать команду в ближайшее время. В минувшем сезоне он провел 61 матч и набрал 57 (24+33) очков в регулярном чемпионате НХЛ. "Сэйбрз" занял последнее место в Атлантическом дивизионе и не вышел в Кубок Стэнли шестой год подряд.

- Хочу надолго остаться в "Баффало", - цитирует Buffalo News Айкела. - Я никуда не хочу уходить. Собираюсь остаться в "Сэйбрз" на долгое время и быть с командой, когда она будет побеждать. Знаю, что клуб на это способен.