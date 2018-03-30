Джефф Скиннер: "Зыков - габаритный, у него хорошие руки. Это мощная комбинация"

Нападающий "Каролины" Джефф Скиннер в интервью клубной пресс-службе отметил игру форварда Валентина Зыкова у ворот. 22-летний россиянин набрал 5 (3+2) очков в пяти матчах этого сезона.

Всего за карьеру в семи встречах в НХЛ Зыков забросил четыре шайбы, использовав для этого всего 16 бросков в створ (процент реализации – 25).

– Он очень хорош у ворот, – приводит официальный сайт НХЛ на русском слова Скиннера. – Он много забивал в АХЛ в этом сезоне и теперь показывает, что можешь делать это и в НХЛ. Габаритный, физически сильный, его сложно подвинуть у ворот. Вместе с тем, у него хорошие руки, и все вместе это создает мощную комбинацию.