Джефф Блэшилл: "Свечников - талант, но иногда он играет красиво, когда нужно действовать результативно"

Главный тренер "Детройта" Джефф Блэшилл высоко ценил прогресс российского нападающего Евгения Свечникова. При этом он подчеркнул, что форварду, в минувшем сезоне выигравшему Кубок Колдера вместе с фарм-клубом "Ред Уингз", предстоит приложить немало усилий, чтобы стать великолепным хоккеистом.

- Свечникову нужно продолжать играть на высокой скорости, если он хочет стать великолепным хоккеистом. Иногда он недостаточно быстр, но нередко он обладает большей скоростью, - приводит пресс-служба "Ред Уингз" слова Блэшилла. - В следующую очередь ему нужно работать над своей полезностью.

Свечников талантлив, но иногда он пытается играть красиво, когда нужно делать результативные вещи. Он сделала шаг вперед, провел отличный сезон. Но каждый следующий шаг всегда сложнее предыдущего.