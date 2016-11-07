Джефф Блэшилл: "Поражение от "Эдмонтона" разочаровывает, но "Детройт" улучшил свою игру"

Главный тренер "Детройта" Джефф Блэшилл разочарован поражением от "Эдмонтона" (1:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Специалист подчеркнул, что в конце игры "Ред Уингз" не сумели создать необходимое количество моментов, чтобы одержать победу.

- Я разочарован поражением, но некоторые вещи удавались нам лучше, чем в прошлом матче, - приводит Wzzm13 слова Блэшилла. - Нам не удалось одержать победу, но мы улучшили свою игру. В третьем периоде "Детройт" должен выглядеть луче соперника, игравшего накануне.

В заключительной трети игры они бросили пять раз по нашим воротам, мы - четыре. Практически ничего не происходило на площадке. "Эдмонтон" оборонялся, а у нас ничего не получалось. Мы хотели оказать давление, но не сумели создать необходимое количество моментов.