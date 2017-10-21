Джефф Блэшилл: "Игра в неравных составах стала решающей"

Главный тренер "Детройта" Джефф Блэшилл считает, что судьбу матча регулярного чемпионата НХЛ с "Вашингтоном" (3:4 ОТ) решила игра в неравных составах. Обе команды забросили по одной шайбе в меньшинстве, также "Вашингтон" дважды забил в большинстве, а "Детройт" сделал это один раз.

– В этом и есть разница в игре, – цитирует официальный сайт НХЛ Блэшилла. – Обе команды активно использовали игру в неравных составах. Но мы смогли забросить одну шайбу в большинстве, а соперник – две.