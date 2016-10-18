Джефф Блэшилл: "Игра с "Оттавой" была на уровне плей-офф"

Главный тренер "Детройта" Джефф Блэшилл высоко уровень игры в матче регулярного чемпионата НХЛ над "Оттавой" (5:1). В это встрече три шайбы забросил защитник "Ред Уингз" Майк Грин. Отметим, это первый хет-трик игрока обороны "Детройта" с 15 декабря 2010 года.

- Нам нужна была победа после того, что произошло во Флориде, - приводит официальный сайт НХЛ слова Блэшилла. - К тому же это был особенный день. Первый домашний матч всегда особенный. Но сегодня это была игра уровня плей-офф.