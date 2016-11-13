Джефф Блэшилл: "Если жаться к воротам, матч не выиграешь"

Главный тренер "Детройта" Джефф Блэшилл после поражения от "Монреаля" в матче регулярного чемпионата НХЛ (0:5) отметил, что его команда недостаточно хорошо прессинговала соперника.

- При всем к ним уважении, я смотрю на нашу команду, и мне трудно сказать что они... Нет, они проделали хорошую работу, провели выдающийся матч, но мне не понравились наши действия, - цитирует официальный сайт НХЛ Блэшилла. - Хорошо ли они прессинговали? Да. Мы же должны были оказывать больше прессинга. Если постоянно жаться к воротам, нет шансов на победу.