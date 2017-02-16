Джефф Блэшилл: "Детройт" дал Барбашеву слишком много времени, чтобы бросить"

Главный тренер "Детройта" Джефф Блэшилл разочарован игрой своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Сент-Луисом" (0:2). По его словам, игроки "Ред Уингз" слишком часто теряли шайбу.
- В первом периоде мы слишком часто теряли шайбу, - приводит Detroit Free Press слова Блэшилла. - Мне не понравилась игра "Детройта" и во втором периоде, чего нельзя сказать о третьем.
Когда был забит первый гол, двое наших игроков, которые должны были защищать среднюю зону, переключились на хоккеиста "Сент-Луиса". В итоге, Барбашев получил пространство. Момент был не очень опасный, но мы дали ему слишком много времени, чтобы бросить по воротам.
Score one for Ken and Barbie! (Kenny Agostino got the lone assist on Barbashev's goal). #stlblues pic.twitter.com/5n9pu9tirI– St. Louis Blues (@StLouisBlues) 16 февраля 2017 г.