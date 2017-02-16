Джефф Блэшилл: "Детройт" дал Барбашеву слишком много времени, чтобы бросить"

Главный тренер "Детройта" Джефф Блэшилл разочарован игрой своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Сент-Луисом" (0:2). По его словам, игроки "Ред Уингз" слишком часто теряли шайбу.

- В первом периоде мы слишком часто теряли шайбу, - приводит Detroit Free Press слова Блэшилла. - Мне не понравилась игра "Детройта" и во втором периоде, чего нельзя сказать о третьем.

Когда был забит первый гол, двое наших игроков, которые должны были защищать среднюю зону, переключились на хоккеиста "Сент-Луиса". В итоге, Барбашев получил пространство. Момент был не очень опасный, но мы дали ему слишком много времени, чтобы бросить по воротам.