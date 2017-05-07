Джефф Блашилл: "Не могу сказать, готов ли Свечников к основе "Детройта" в следующем сезоне"

Главный тренер сборной США и "Детройта" Джефф Блашилл оценил шансы российского нападающего Евгения Свечникова пробиться в основной состав команды на следующий сезон НХЛ. 20-летний Свечников дебютировал за "Детройт" в текущем сезоне и сыграл в двух матчах, в которых не отметился набранными очками. За "Гранд Рэпидс" в АХЛ он набрал 51 (20+31) очко в 74 встречах.

– Свечников стремительно развивается, он здорово проводит сезон в "Гранд Рэпидс" и уверенно выглядел в дебютных играх за "Детройт", – цитирует "Р-Спорт" Блашилла. – Не могу сказать, готов ли он на постоянной основе играть в НХЛ уже в следующем сезоне, пробиться в первую команду будет непросто, для этого придется серьезно поработать, но у него есть все шансы. Что касается идеи задрафтовать его младшего брата Андрея в 2018 году, то это, конечно, интересно, но в этих вопросах от меня мало что зависит.