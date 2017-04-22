Джастин Уильямс: "Овечкин - конь"

Нападающий "Вашингтона" Джастин Уильямс не удивлен скорому возвращению на лед Александра Овечкина в матча против "Торонто" (2:1 ОТ), несмотря на полученное повреждение. В конце первого периода против россиянина грубо сыграл игрок "Мэйпл Ливз" Назем Кадри. Сразу после этого Ти. Джей. Оши открыл счет, а во втором периоде Овечкин вернулся в игру.
– Ови – конь, – цитирует ESPN Уильямса. – Такие игры отнимают много сил, особенно в это время, в конце сезона. Ему было тяжело, но он вернулся на лед, болельщики встретили его овациями. Он смог продолжить с нами жесткую игру.
Alexander Ovechkin injured after this collision with Nazem Kadri, who gets a two-minute tripping penalty pic.twitter.com/YkWhap8ais– Jeff Veillette (@JeffVeillette) 21 апреля 2017 г.
Весёлый©
Именно так (причем дословно, Ови из а хорс) совсем недавно говорил Грэйпс в обзоре.
08:17