Джастин Уильямс: "Овечкин - конь"

Нападающий "Вашингтона" Джастин Уильямс не удивлен скорому возвращению на лед Александра Овечкина в матча против "Торонто" (2:1 ОТ), несмотря на полученное повреждение. В конце первого периода против россиянина грубо сыграл игрок "Мэйпл Ливз" Назем Кадри. Сразу после этого Ти. Джей. Оши открыл счет, а во втором периоде Овечкин вернулся в игру.

– Ови – конь, – цитирует ESPN Уильямса. – Такие игры отнимают много сил, особенно в это время, в конце сезона. Ему было тяжело, но он вернулся на лед, болельщики встретили его овациями. Он смог продолжить с нами жесткую игру.