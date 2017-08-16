Джастин Уильямс: "Хочу быть ключевым игроком еще несколько лет"

Новичок "Каролины" Джастин Уильямс подчеркнул, что намерен оставаться ключевым игроком команды еще несколько лет. По словам 35-летнего форварда, он делает все, чтобы не потерять скорость.

- Я понимаю, что быстрее уже не стану. Главное - не стать медленнее, - приводит Nhl.com/ru слова Уильямса. - Я все для этого делаю. Я хочу оставаться ключевым игроком еще пару лет.

Мне нравится состав "Каролины". Там много перспективной молодежи. Они играют на скорости. Это как раз то, что нужно в современном хоккее.

В составе много перспективных ребят, которые переходят со среднего уровня на более высокий. Уверен, что они могут очень высоко подняться.

В минувшем сезоне нападающий выступал в составе "Вашингтона", проведя за клуб 93 матча и набрав 57 (27+30) очков.