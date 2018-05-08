08:37 | Хоккей — НХЛ

Джастин Шульц: "Горжусь "Питтсбургом"

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Защитник "Питтсбурга"  Джастин Шульц выразил разочарование поражением команды в 1/4 финала Кубка Стэнли от "Вашингтона". В шестой встрече "Пингвинз" проиграл со счетом 1:2 в овертайме и уступил в серии – 2-4.

– Я горжусь своей командой, – цитирует официальный Твиттер "Питтсбурга" Шульца. – Это было нелегко, но мы сражались. "Вашингтон" играл очень хорошо. Это отличная команда. А мы сейчас чувствуем себя неважно.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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SportsMan

Если не ошибаюсь, это именно Шульц такой моментище запорол...

09:32

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