Джастин Шульц: "Горжусь "Питтсбургом"

Защитник "Питтсбурга" Джастин Шульц выразил разочарование поражением команды в 1/4 финала Кубка Стэнли от "Вашингтона". В шестой встрече "Пингвинз" проиграл со счетом 1:2 в овертайме и уступил в серии – 2-4.

– Я горжусь своей командой, – цитирует официальный Твиттер "Питтсбурга" Шульца. – Это было нелегко, но мы сражались. "Вашингтон" играл очень хорошо. Это отличная команда. А мы сейчас чувствуем себя неважно.