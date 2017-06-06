Джастин Бибер: "Свитер "Питтсбурга"? Я могу надеть свитер любой команды, если он выглядит круто"

Известный певец Джастин Бибер в своем Твиттере объяснил, почему появился на публике в свитере финалиста Кубка Стэнли "Питтсбурга". Канадец часто появлялся в форме "Торонто", поэтому болельщики резко отреагировали на джерси "Пингвинов".

– Я слежу за всеми видами спорта, – написал Бибер. – Но я могу надеть свитер любой команды, поддерживать эту команду. Конечно, "Торонто" для меня – номер один, но я могу надеть любое джерси, если оно выглядит круто. Я не сильно разбираюсь в спорте, но очень люблю заниматься спортом и смотреть за выступлением профи.