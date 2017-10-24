Джаред Беднар: "Жду многого от Якупова"

Главный тренер "Колорадо" Джаред Беднар ожидает, что нападающий Наиль Якупов улучшит свою игру. Специалист подчеркнул, что хочет быть справедливым по отношению к российскому форварду.
В текущем сезоне Якупов провел в составе "Эвеланш" 8 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 5 (3+2) очков.
– Он вызывает у меня большие ожидания, судя по тому, как он выглядел в тренировочном лагере и в первых матчах сезона, – приводит BSN Denver слова Беднара. – В последних играх произошел спад, но это можно сказать о "Колорадо" в целом. Мне не хочется быть несправедливым. Мы с ним беседовали, и я жду правильной реакции на диалог.
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roughboy
думаю, если бы Ларионов не пудрил парнб мозги, желая срубить на этом денег, то наилька уже давно бы играл на своем месте.. где-нить в ахл..))
14:57