Джаред Беднар: "Жду многого от Якупова"

Главный тренер "Колорадо" Джаред Беднар ожидает, что нападающий Наиль Якупов улучшит свою игру. Специалист подчеркнул, что хочет быть справедливым по отношению к российскому форварду.

В текущем сезоне Якупов провел в составе "Эвеланш" 8 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 5 (3+2) очков.

– Он вызывает у меня большие ожидания, судя по тому, как он выглядел в тренировочном лагере и в первых матчах сезона, – приводит BSN Denver слова Беднара. – В последних играх произошел спад, но это можно сказать о "Колорадо" в целом. Мне не хочется быть несправедливым. Мы с ним беседовали, и я жду правильной реакции на диалог.

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