Джаред Беднар: "Варламов сыграл феноменально. Что тут еще сказать?"

Главный тренер "Колорадо" Джаред Беднар после матча регулярного чемпионата НХЛ против "Каролины" (5:3) отметил игру вратаря Семена Варламова. Россиянин отразил 57 бросков по своим воротам, что стало для него новым личным рекордом. В прошлой встрече против "Вегаса" (0:7) Варламов пропустил семь голов.

- Феноменально. Варламов определяет ход хоккейного матча, - цитирует Беднара официальный сайт НХЛ. - Для него это первая игра после "Вегаса", поэтому это добавило ему мотивации. Ему очень не понравилось, как он тогда сыграл. Однако сегодня он был просто исключителен. Что тут еще скажешь?