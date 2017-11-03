Джаред Беднар: "Варламов сыграл феноменально. Что тут еще сказать?"

Главный тренер "Колорадо" Джаред Беднар после матча регулярного чемпионата НХЛ против "Каролины" (5:3) отметил игру вратаря Семена Варламова. Россиянин отразил 57 бросков по своим воротам, что стало для него новым личным рекордом. В прошлой встрече против "Вегаса" (0:7) Варламов пропустил семь голов.
- Феноменально. Варламов определяет ход хоккейного матча, - цитирует Беднара официальный сайт НХЛ. - Для него это первая игра после "Вегаса", поэтому это добавило ему мотивации. Ему очень не понравилось, как он тогда сыграл. Однако сегодня он был просто исключителен. Что тут еще скажешь?
Материалы других СМИ
Aha
скажи лучше, где у твоей команды защита?
10:01