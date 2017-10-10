Джаред Беднар: "Не согласен со словами Форсберга о Дюшене"

Главный тренер "Рейнджерс" Джаред Беднар не согласен со словами легенды клуба Петера Форсберга о том, что нападающий Мэтт Дюшен не должен играть в составе "Эвеланш". Также он отметил, что команда сосредоточена только на хоккее.

- Я не согласен с этими словами, - приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Беднара. - Тяжело комментировать ситуацию в команде, не находясь внутри. Ребята играют вместе уже давно, мы стремимся к победе в каждом матче, и он играет здесь важную роль. Дюшен хочет играть, и его тройка выглядит хорошо. Команда думает только о том, как нам надо играть в хоккей. И Мэтт отлично держится в этом плане. У него отличный настрой, он играет результативно и ведет себя как настоящий профессионал. У меня нет к нему претензий в этом плане.

Петер Форсберг: "На месте "Колорадо" я бы посадил Дюшена в запас и обменял"