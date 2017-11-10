Джаред Беднар: "Колорадо" связывает с Задоровым свое будущее"

Главный тренер "Колорадо" Джаред Беднар доволен прогрессом российского защитника Никиты Задорова. 22-летний россиянин в этом сезоне сыграл в 10 матчах и набрал 2 (1+1) очка.
- У Задорова получился непростой старт, он пропустил первые дни лагеря, - приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Беднара. - И не стоит забывать, что он пропустил серьезную часть прошлого сезона из-за травмы. Но мы в целом довольны его общим прогрессом, он постоянно прибавляет, и мы связываем с ним свое будущее.
Дополнительная информация
https://www.nhl.com/ru/news/nikita-zadorov-is-still-dealing-with-lack-of-stability/c-292786046
Материалы других СМИ
gycrmalrrohm
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
10:31
bezik
и Миронова хвалит, и Задорова, и Григоренко, наверное, тоже бы хвалил. А про Каменева как стелит. а уж про Якупова... Хоть 1 через 2 года-то останется?
10:30