Джаред Беднар: "Колорадо" связывает с Задоровым свое будущее"

Главный тренер "Колорадо" Джаред Беднар доволен прогрессом российского защитника Никиты Задорова. 22-летний россиянин в этом сезоне сыграл в 10 матчах и набрал 2 (1+1) очка.

- У Задорова получился непростой старт, он пропустил первые дни лагеря, - приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Беднара. - И не стоит забывать, что он пропустил серьезную часть прошлого сезона из-за травмы. Но мы в целом довольны его общим прогрессом, он постоянно прибавляет, и мы связываем с ним свое будущее.