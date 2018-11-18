Дюшен - второй игрок с драфта-2009, достигший отметки в 500 очков в НХЛ

"Оттава" обыграла "Питтсбург" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 6:4. Форвард Мэтт Дюшен набрал 3 (2+1) очка и стал вторым игроком с драфта-2009, который достиг отметки в 500 очков.

До него это удалось канадскому нападающему "Торонто" Джону Таваресу (644 очка в 689 играх).

Всего в НХЛ Дюшен забросил 209 шайб и отдал 292 результативные передачи в 674 играх. В текущем сезоне на счету Мэтта 24 (8+16) очков в 20 матчах при показателе полезности "+5".

"Оттава" набрала 21 очко и занимает десятое место на Востоке.

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