Дюшен может подписать с "Оттавой" восьмилетний контракт на 64 миллиона долларов

"Оттава" предложила канадскому нападающему команды Мэтту Дюшену новое соглашение, рассчитанное на 8 лет, по которому он получит 64 миллиона долларов.

- Визит генерального менеджера Пьера Дориона на Запад на встречу с агентом Дюшена показывает серьезность намерений "Оттавы" в плане нового контракта для игрока, - сказал обозреватель Sportsnet.ca Ник Кипреос. - Насколько мне известно, столичная команда предложила Дюшену контракт на восемь лет и 64 миллиона долларов. На мой взгляд, это справедливое предложение.

Текущий контракт Дюшена заканчивается следующим летом. В текущем сезоне 28-летний канадский форвард провел 40 матчей, в которых забросил 20 шайб и 26 раз ассистировал партнерам.