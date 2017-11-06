Дюшен может быть обменен из "Колорадо" прямо во время матча НХЛ

Нападающий "Колорадо" Мэтт Дюшен уже в ближайшие часы может сменить клуб, сообщает в своем Твиттере журналист Эллиотт Фридман. В первом периоде форвард провел на льду чуть больше минуты игрового времени.

Дюшен отправился в раздевалку по ходу игры не из-за травмы. Канадец выступал за "Эвеланш" с 2009 года, провел в составе команды 585 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ и записал на свой счет 428 (178+250) очков.

В обмене будут участвовать три команды: "Колорадо" отдаст Дюшена в "Оттаву", а "Сенаторы" отправят Кайла Терриса в "Нэшвилл".