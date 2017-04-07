Дюшен, Маккиннон и Шайфли сыграют на чемпионате мира за сборную Канады

Стали известны фамилии трех первых хоккеистов, которые точно будут участвовать на чемпионате мира-2017 в составе сборной Канады, сообщает TSN. На турнир, который пройдет в Кельне и Париже, отправятся нападающие Мэтт Дюшен, Натан Маккиннон (оба – "Колорадо") и форвард Марк Шайфли ("Виннипег").

В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ на счету Дюшена 41 (18+23) очко в 75 матчах, у Маккиннона 51 (16+35) очко в 80 матчах. Шайфли набрал 81 (32+49) очко в 78 играх.