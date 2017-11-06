Дюшен хотел уйти из "Колорадо" еще в прошлом году

Генеральный менеджер "Колорадо" Джо Сакик заявил, что нападающий Мэтт Дюшен обращался к нему с просьбой об обмене еще в прошлое Рождество. Напомним, что сегодня 26-летний хоккеист был обменен в "Оттаву".

– Мэтт еще в прошлое Рождество спросил меня, можно ли его обменять, – цитирует Assoicate Press Сакика. – Тогда я попросил быть его терпеливым.

Канадец выступал за "Эвеланш" с 2009 года, провел в составе команды 585 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ и записал на свой счет 428 (178+250) очков.

Сделка, которую ждала вся НХЛ. "Колорадо" обменял Дюшена прямо во время матча