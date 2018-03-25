Дюшен хочет продлить контракт с "Оттавой"

Несмотря на непопадание в плей-офф, форвард Мэтт Дюшен намерен продлить контракт с "Оттавой", сообщает Postmedia. В начале сезона форвард был обменян в "Сенаторз" из "Колорадо", а его контракт истекает в следующем году.

– Хочу ли продлить контракт? Без сомнений, – сказал Дюшен. – Меня радует то, что я тут вижу. Но это бизнес, не знаю, что будет в следующем году, как я буду себя чувствовать. Приятно слышать, что во мне заинтересованы и хотят продлить контракт.

В этом сезоне он провел 74 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 50 (23+27) очков при показателе полезности "-19".