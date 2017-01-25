10:55 | ХОККЕЙ — НХЛ

Дюмулин восстановился после травмы

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"Питтсбург" вывел защитника Брайана Дюмулина из списка травмированных и отправил другого игрока обороны Кэмерона Гонса в АХЛ, сообщает официальный сайт лиги. Хоккеист не играл с 27 декабря, когда сломал челюсть в матче с "Нью-Джерси". В этом сезоне на его счету 7 (0+7) очков в 35 играх при показателе полезности "-7".

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Werewolf

"В этом сезоне на его счету 7 (0+7) очков в 35 играх при показателе полезности "-7"." - еще некоторые про топовую оборону пингвинов пишут ))))))))))

11:49

Solid snake

Тогда уже пишите "восстановилась после травмы")))

11:19

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