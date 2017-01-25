Дюмулин восстановился после травмы

"Питтсбург" вывел защитника Брайана Дюмулина из списка травмированных и отправил другого игрока обороны Кэмерона Гонса в АХЛ, сообщает официальный сайт лиги. Хоккеист не играл с 27 декабря, когда сломал челюсть в матче с "Нью-Джерси". В этом сезоне на его счету 7 (0+7) очков в 35 играх при показателе полезности "-7".