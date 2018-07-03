Двукратный победитель Кубка Стэнли Кунхакль перешел в "Айлендерс"

Нападающий Том Кунхакль стал игроком "Айлендерс", сообщает официальный сайт клуба.

Контракт рассчитан на один год. Условия сделки не разглашаются. По неофициальным данным, хоккеист заработает 650 000 долларов.

26-летний немец с сезона-2015/16 выступал за "Питтсбург". В прошлом сезоне он провел 69 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 8 (2+6) очков. В плей-офф в 12 матчах он не набрал ни одного очка. Вместе с командой он дважды выиграл Кубок Стэнли.