Двукратный победитель Кубка Стэнли Кунхакль перешел в "Айлендерс"

Нападающий Том Кунхакль стал игроком "Айлендерс", сообщает официальный сайт клуба.
Контракт рассчитан на один год. Условия сделки не разглашаются. По неофициальным данным, хоккеист заработает 650 000 долларов.
26-летний немец с сезона-2015/16 выступал за "Питтсбург". В прошлом сезоне он провел 69 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 8 (2+6) очков. В плей-офф в 12 матчах он не набрал ни одного очка. Вместе с командой он дважды выиграл Кубок Стэнли.
#Isles News: The team has agreed to terms on a one-year contract with Tom Kuhnhackl.– New York Islanders (@NYIslanders) 2 июля 2018 г.
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