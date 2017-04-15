08:21 | ХОККЕЙ — НХЛ

Две шайбы в меньшинстве помогли "Эдмонтону" сравнять счет в серии с "Сан-Хосе"

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"Эдмонтон" дома во втором матче 1/8 финала плей-офф НХЛ обыграл "Сан-Хосе" со счетом 2:0 и сравнял счет в серии. Отметим, что в составе "Ойлерз" свои первые шайбы – обе в меньшинстве – в Кубке Стэнли забросили форварды Зак Кассиан и Коннор Макдэвид. Российский нападающий "Нефтяников" Антон Слепышев провел на льду почти 6 минут и сделал один бросок.

Отметим, что для канадской команды эта победа стала первой в Кубке Стэнли с 2006 года - "Эдмонтон" 10 сезонов не выходил в плей-офф. Третья игра в серии пройдет в воскресенье. 

НХЛ

Плей-офф

1/8 финала

Второй матч

"Эдмонтон" – "Сан-Хосе" – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Кассиан - 1 (мен., Летестю), 20:42 - 1:0. Макдэвид - 1 (мен., Нерс, Тэлбот), 50:31 - 2:0.

Вратари: Тэлбот – Джонс (57:43 – 58:23).

Штраф: 12 – 8.

Броски: 36 (9+12+15) – 16 (6+6+4).

Наши: Слепышев (5:55/1/0) – -.

15 апреля. Эдмонтон. Rogers Place.

Счет в серии: 1-1 (2:3 ОТ)

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (9)
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black rider.

roughboy========нифигасе признаки жизни,да они их просто уничтожили,декласс полный. Ох чувствую я отправят они стариков сбривать бороды,пора им на пенсию,нужно освобождать место в ПО для Виннипега,Аризоны...

09:02

bezik

black rider. как минимум, ты упустил, что Джемба не играл. Непонятно, будет ли он в Сан-Хосе или нет.

08:58

Упёртый русский

Ожидалось, вообще то. Тальбо очень силен, а молодняк где то, а убежит. Посмотрим, что будет в следующих двух матчах.

08:52

roughboy

ну хоть какие признаки жизни от нефти) не позорьте нас.. тут все на вас поставили))

08:43

black rider.

bezik=============Может я какое-то удаление упустил,но то что видел-- ни одного момента,такое впечатление что в равных составах играли.Ты путаешь с прошлым сезоном,где СХШ в большинстве были реально монстры,а в этом по регулярке они где- то в конце и вряд ли в ПО что-то изменится

08:38

Весёлый©

У "Эдмонтона" понравилась разве что достаточно широкая защита в меньшинстве, Акулы даже в зоне редко закреплялись. А так одна грубость, кто здесь обещал молодостью перебегать старичков? Будь у Шаркс форма такая же, как в прошлом плей-офф, всё решилось бы уже в этом матче.

08:35

Айртон)

Финал Питтсбург-Эдмонтон стал ближе ещё на один матч.))

08:34

bezik

Пусть удаляются, получат пару шайб от СХШ. Джонс лопух, Макди случайно забил

08:30

black rider.

рецепт на след матч--удаляться почаще,что бы не доводить дело до нервной концовки

08:27

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