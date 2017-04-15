Две шайбы в меньшинстве помогли "Эдмонтону" сравнять счет в серии с "Сан-Хосе"

"Эдмонтон" дома во втором матче 1/8 финала плей-офф НХЛ обыграл "Сан-Хосе" со счетом 2:0 и сравнял счет в серии. Отметим, что в составе "Ойлерз" свои первые шайбы – обе в меньшинстве – в Кубке Стэнли забросили форварды Зак Кассиан и Коннор Макдэвид. Российский нападающий "Нефтяников" Антон Слепышев провел на льду почти 6 минут и сделал один бросок.
Отметим, что для канадской команды эта победа стала первой в Кубке Стэнли с 2006 года - "Эдмонтон" 10 сезонов не выходил в плей-офф. Третья игра в серии пройдет в воскресенье.
НХЛ
Плей-офф
1/8 финала
Второй матч
"Эдмонтон" – "Сан-Хосе" – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Голы: Кассиан - 1 (мен., Летестю), 20:42 - 1:0. Макдэвид - 1 (мен., Нерс, Тэлбот), 50:31 - 2:0.
Вратари: Тэлбот – Джонс (57:43 – 58:23).
Штраф: 12 – 8.
Броски: 36 (9+12+15) – 16 (6+6+4).
Наши: Слепышев (5:55/1/0) – -.
15 апреля. Эдмонтон. Rogers Place.
Счет в серии: 1-1 (2:3 ОТ)
black rider.
roughboy========нифигасе признаки жизни,да они их просто уничтожили,декласс полный. Ох чувствую я отправят они стариков сбривать бороды,пора им на пенсию,нужно освобождать место в ПО для Виннипега,Аризоны...
09:02
bezik
black rider. как минимум, ты упустил, что Джемба не играл. Непонятно, будет ли он в Сан-Хосе или нет.
08:58
Упёртый русский
Ожидалось, вообще то. Тальбо очень силен, а молодняк где то, а убежит. Посмотрим, что будет в следующих двух матчах.
08:52
roughboy
ну хоть какие признаки жизни от нефти) не позорьте нас.. тут все на вас поставили))
08:43
black rider.
bezik=============Может я какое-то удаление упустил,но то что видел-- ни одного момента,такое впечатление что в равных составах играли.Ты путаешь с прошлым сезоном,где СХШ в большинстве были реально монстры,а в этом по регулярке они где- то в конце и вряд ли в ПО что-то изменится
08:38
Весёлый©
У "Эдмонтона" понравилась разве что достаточно широкая защита в меньшинстве, Акулы даже в зоне редко закреплялись. А так одна грубость, кто здесь обещал молодостью перебегать старичков? Будь у Шаркс форма такая же, как в прошлом плей-офф, всё решилось бы уже в этом матче.
08:35
Айртон)
Финал Питтсбург-Эдмонтон стал ближе ещё на один матч.))
08:34
bezik
Пусть удаляются, получат пару шайб от СХШ. Джонс лопух, Макди случайно забил
08:30
black rider.
рецепт на след матч--удаляться почаще,что бы не доводить дело до нервной концовки
08:27