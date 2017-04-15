Две шайбы в меньшинстве помогли "Эдмонтону" сравнять счет в серии с "Сан-Хосе"

"Эдмонтон" дома во втором матче 1/8 финала плей-офф НХЛ обыграл "Сан-Хосе" со счетом 2:0 и сравнял счет в серии. Отметим, что в составе "Ойлерз" свои первые шайбы – обе в меньшинстве – в Кубке Стэнли забросили форварды Зак Кассиан и Коннор Макдэвид. Российский нападающий "Нефтяников" Антон Слепышев провел на льду почти 6 минут и сделал один бросок.

Отметим, что для канадской команды эта победа стала первой в Кубке Стэнли с 2006 года - "Эдмонтон" 10 сезонов не выходил в плей-офф. Третья игра в серии пройдет в воскресенье.

НХЛ

Плей-офф

1/8 финала

Второй матч

"Эдмонтон" – "Сан-Хосе" – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Кассиан - 1 (мен., Летестю), 20:42 - 1:0. Макдэвид - 1 (мен., Нерс, Тэлбот), 50:31 - 2:0.

Вратари: Тэлбот – Джонс (57:43 – 58:23).

Штраф: 12 – 8.

Броски: 36 (9+12+15) – 16 (6+6+4).

Наши: Слепышев (5:55/1/0) – -.

15 апреля. Эдмонтон. Rogers Place.

Счет в серии: 1-1 (2:3 ОТ)