Две шайбы Тарасенко помогли "Сент-Луису" одержать победу над "Коламбусом"

"Сент-Луис" в предсезонном матче обыграл "Коламбус" - 3:2. Две шайбы в этой встрече, одну из которых в овертайме, забросил нападающий "Блюз" Владимир Тарасенко. Он провел на площадке 18 минут 11 секунд и завершил встречу с покасзателем "-2". Еще один россиянин из "Сент-Луиса" Алексей Торопченко отыграл 5 минут 53 секунды.
В еще одном поединке "Эдмонтон" обыграл "Виннипег" - 4:1. В составе "Джетс" 18 минут 17 секунд провел защитник Дмитрий Куликов.
НХЛ
Предсезонные матчи
"Сент-Луис" - "Коламбус" - 3:2 ОТ (1:0, 1:2, 0:0, 1:0)
"Виннипег" - "Эдмонтон" - 1:4 (1:0, 0:3, 0:1)
- Коламбус Блю Джэкетс
- Виннипег Джетс
- Эдмонтон Ойлерз
- Сент-Луис Блюз
- Владимир Тарасенко
- Дмитрий Куликов
- Алексей Торопченко
Материалы других СМИ
Денис Зыков
ARBW, на сколько я знаю +/- не считается в неравных составах, так что вполне возможно что Тарасенко забивал шайбы в большинстве, а пропускала команда с ним в равных составах, только так может получиться -2. Или СЭ ошибся.
06:00
ARBW
А как у Тарасенко при двух заброшенных им шайбах и всего двух пропущенных его командой, показатель +/- мог оказаться -2? Минимум 0 должен быть, или я чёт не понимаю?
05:55