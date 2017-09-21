Две шайбы Тарасенко помогли "Сент-Луису" одержать победу над "Коламбусом"

"Сент-Луис" в предсезонном матче обыграл "Коламбус" - 3:2. Две шайбы в этой встрече, одну из которых в овертайме, забросил нападающий "Блюз" Владимир Тарасенко. Он провел на площадке 18 минут 11 секунд и завершил встречу с покасзателем "-2". Еще один россиянин из "Сент-Луиса" Алексей Торопченко отыграл 5 минут 53 секунды.

В еще одном поединке "Эдмонтон" обыграл "Виннипег" - 4:1. В составе "Джетс" 18 минут 17 секунд провел защитник Дмитрий Куликов.

НХЛ

Предсезонные матчи

"Сент-Луис" - "Коламбус" - 3:2 ОТ (1:0, 1:2, 0:0, 1:0)

"Виннипег" - "Эдмонтон" - 1:4 (1:0, 0:3, 0:1)