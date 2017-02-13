Две шайбы Шапу помогли "Ванкуверу" обыграть "Баффало"

"Ванкувер" в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл "Баффало" - 4:2. В составе "Кэнакс" дублем отметился нападающий Мишель Шапу.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Баффало" - "Ванкувер" - 2:4 (2:2, 0:2, 0:0)
Голы: Эннис - 4 (Родригес), 4:58 - 1:0. Хорват - 17 (бол., Хаттон, Гранлунд), 9:07 - 1:1. Шапу - 2 (Д. Седин), 16:37 - 1:2. Окпосо - 18 (Ристолайнен, Р. О`Райлли), 19:44 - 2:2. Бэрроуз - 9 (Стэчер, Хорват), 25:00 - 2:3. Шапу - 3 (Эдлер, Бэрроуз), 35:33 - 2:4.
Вратари: Ленер (57:51) - Маркстрем.
Штраф: 14 - 8.
Броски: 28 (10+6+12) - 31 (11+12+8).
Наши: Куликов (20:06/0/0) - Трямкин (13:05/1/-1).