Две шайбы Кучерова принесли "Тампе" победу над "Детройтом"

"Тампа-Бэй" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла "Детройт" - 3:2. Дубль в составе "Лайтнинг" оформил российский нападающий Никита Кучеров. Он провел на льду 20 минут 50 секунд. За это время форвард нанес шесть ударов в створ ворот.

Еще один российский нападающий "Лайтнинг" Владислав Наместников сделал результативную передачу. На площадке он провел 16 минут 44 секунды, четыре раза пробил в створ и один раз осуществил силовой прием. Защитник Михаил Сергачев сыграл 8 минут 37 секунд и один раз бросил в створ. Голкипер Андрей Василевский провел весь матч. Он отразил 29 бросков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Детройт" - "Тампа-Бэй" - 2:3 (0:2, 2:0, 0:1)

Наши: - - Кучеров (20:50/6/1), Наместников (16:44/4/1), Сергачев (8:37/0/0).