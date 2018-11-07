Две шайбы Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Эдмонтон"

"Тампа" обыграла "Эдмонтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 5:2. Нападающий "Лайтнинг" Никита Кучеров сделал дубль в этой встрече. Стивен Стэмкос набрал 3 (1+2) очка.
Кучеров провел на площадке 18 минут и набрал показатель "+2". Защитиник Михаил Сергачев отыграл 19 минут 50 секунд. Голкипер Андрей Василевский отразил 33 броска из 35.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Тампа-Бэй" - "Эдмонтон" - 5:2 (2:0, 2:1, 1:1)
Голы: Стэмкос - 5 (Кучеров), 4:40 - 1:0. Пойнт - 9 (Гурд, Джонсон), 19:34 - 2:0. Стром - 1 (Клефбом), 32:32 - 2:1. Гурд - 7 (Макдона, Пойнт), 33:19 - 3:1. Кучеров - 6 (Стэмкос, Коберн), 38:59 - 4:1. Драйзайтль - 9 (бол., Рэтти, Ньюджент-Хопкинс), 40:40 - 4:2. Кучеров - 7 (бол., Миллер, Стэмкос), 48:23 - 5:2.
Вратари: Василевский - Коскинен.
Штраф: 10 - 24.
Броски: 35 (15+9+11) - 35 (11+15+9).
Наши: Кучеров (18.01/6/+2), Сергачев (19.50/2/0) - -.
7 ноября. Тампа. Amalie Arena.