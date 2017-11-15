Две передачи Радулова не спасли "Даллас" от поражения в матче с "Флоридой"

"Флорида" в серии буллитов обыграла "Даллас" со счетом 4:3 (Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Старз" потерпели второе поражение кряду, у "Пантер" – всего вторая победа за восемь последних матчей.

В составе "Далласа" дублем отметился Джейми Бенн, у "Флориды" две шайбы забросил Джонатан Юбердо. Форвард Евгений Дадонов отметился результативной передачей, проведя на льду 23 минуты и не нанеся ни одного броска по воротам. На счету Александра Радулова – две передачи, четыре броска по воротам и показатель полезности "+2". Отметим, что Радулов набирает очки уже 9 матчей кряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Флорида" – "Даллас" – 4:3 Б (2:1, 0:2, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Юбердо - 6 (бол., Трочек, ДАДОНОВ), 5:13 - 1:0. Юбердо - 7 (бол., Барков, Яндл), 15:23 - 2:0. Бенн - 9 (РАДУЛОВ, Янмарк), 17:50 - 2:1. Бенн - 10 (РАДУЛОВ), 30:56 - 2:2. Эли - 2 (Спецца, Ганзал), 32:03 - 2:3. Барков - 6 (Матесон, Яндл), 42:55 - 3:3.

Победный буллит: Трочек.

Вратари: Луонго - Лехтонен.

Штраф: 11 - 17.

Броски: 29 (9+4+16+0) - 43 (10+18+11+4).

Наши: Дадонов (23:46/0/0) - Радулов (21:07/4/+2).

15 ноября. Майами. BB&T Center.