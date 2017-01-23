Две передачи Малкина помогли "Питтсбургу" победить "Бостон"

"Питтсбург" нанес поражение "Бостону" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:1. Первой звездой встречи признан форвард "Пингвинз" Конор Шири, набравший 3 (2+1) очка. Российский форвард хозяев Евгений Малкин сделал две результативных передачи.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Питтсбург" – "Бостон" – 5:1 (0:0, 2:1, 3:0)

Голы: Раст – 12 (Кросби, Шири), 20:18 – 1:0. Шири – 16 (Раст, Кросби), 29:06 – 2:0. Крейчи – 11 (Пастрняк, Белески), 33:49 – 2:1. Хернквист – 11 (Руведел, МАЛКИН), 41:40 – 3:1. Шири – 17 (Раст, Шульц), 42:59 – 4:1. Кросби – 28 (бол., Кессел, МАЛКИН), 44:37 – 5:1.

Вратари: Мюррей – Раск (Макинтайр, 31:48).

Штраф: 15 – 9.

Броски: 36 (12+12+12) – 45 (12+22+11).

Наши: Малкин (16:53/3/+1) – -

Питтсбург. PPG Paints Arena.