Две передачи Малкина не помогли "Питтсбургу" в матче с "Сент-Луисом"

"Сент-Луис" в овертайме обыграл "Питтсбург" со счетом 5:4 в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе "Пингвинов" по шайбе забросили Джастин Шульц, Олли Мяяття, Сидни Кросби и Конор Шири. У гостей отличились Колтон Парэйко, Брэйден Шенн, Пол Штястны, дубль на счету Алекса Пьетранджело.

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин отметился двумя голевыми передачами, проведя на льду почти 20 минут, и три раза бросал во воротам соперника. Форвард "Блюз" Владимир Тарасенко сделал одну результативную передачу, провел на льду 19 минут, нанес один бросок по воротам и сделал два силовых приема.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Питтсбург" – "Сент-Луис" – 4:5 ОТ (1:2, 1:1, 2:1, 0:1)

Голы: Шульц - 1 (Кросби, Гюнтцель), 6:37 - 1:0. Шенн - 1 (Гуннарссон, Шворц), 8:31 - 1:1. Парэйко - 1 (бол.), 17:45 - 1:2. Мяяття - 1 (Раст, МАЛКИН), 32:37 - 2:2. Пьетранджело - 1 (Соботка, Штястны), 35:37 - 2:3. Штястны - 1 (Соботка, ТАРАСЕНКО), 43:38 - 2:4. Кросби - 1 (бол., Гюнтцель, МАЛКИН), 53:46 - 3:4. Шири - 1 (Маккег, Раст), 54:40 - 4:4. Пьетранджело - 2 (Шенн, Шворц), 61:15 - 4:5.

Вратари: Мюррей - Аллен.

Штраф: 8 - 10.

Броски: 33 (12+10+11+0) - 34 (12+13+8+1).

5 октября. Питтсбург. PPG Paints Arena.