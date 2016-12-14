Две передачи Кузнецова помогли "Вашингтону" победить "Айлендерс"

"Вашингтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ одержал гостевую победу над "Айлендерс" - 4:2. Одну из шайб в составе хозяев забросил российский нападающий Николай Кулемин.

В составе "Столичных" две результативные передачи на счету российского форварда Евгения Кузнецова. Еще одну передачу отдал его соотечественник защитник Дмитрий Орлов.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Айлендерс" - "Вашингтон" - 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)

Голы: Нельсон - 7 (Клаттербак, Зайденберг), 9:32 - 1:0. Коннолли - 3 (Эллер, Врана), 22:09 - 1:1. Уильямс - 6 (бол., Врана, КУЗНЕЦОВ), 27:37 - 1:2. КУЛЕМИН - 3 (Ледди, Сизикас), 30:41 - 2:2. Нисканен - 1 (ОРЛОВ, Юханссон), 41:34 - 2:3. Нисканен - 2 (бол., КУЗНЕЦОВ, Карлсон), 58:02 - 2:4.

Вратари: Галак (58:21) - Холтби.

Штраф: 6 - 4.

Броски: 28 (12+4+12) - 38 (14+10+14).

Наши: Кулемин - Кузнецов, Овечкин, Орлов.

14 декабря. Нью-Йорк. Barclays Center.