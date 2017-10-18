Две передачи Емелина помогли "Нэшвиллу" обыграть "Колорадо"

"Нэшвилл" выиграл у "Колорадо" в матче регулярного чемпионата - 4:1. Российский защитник "Предаторз" Алексей Емелин сделал две результативные передачи. За 17 минут 8 секунд он дважды провел силовой прием. Защитник "Эвеланш" Никита Задоров за 16 минут 58 секунд сумел один раз пробить по ворот и сделать силовой прием. Нападающий "лавин" Наиль Якупов за 14 минут 9 секунд два раз пробил по ворота и оформил силовой прием. Вратарь Семен Варламов сыграл весь матч и отбил 30 бросков "хищников".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Нэшвилл" - "Колорадо" - 4:1 (0:0, 3:1, 1:0)

Голы: Арвидссон, Йоси, Сиссонс, Уотсон - Маккиннон

Наши: Емелин (17:08/0/2) - Задоров (16:58/1/-3), Якупов (14:09/2/-1)