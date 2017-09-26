Две передачи Бучневича помогли "Рейнджерс" победить "Филадельфию"

Нападающий "Рейнджерс" Павел Бучневич поучаствовал в победе своей команды над "Филадельфией" в предсезонном матче - 3:2 в овертайме. Россиянин отметился двумя голевыми передачами. Бучневич сыграл 18 с небольшим минут, 3 раза бросил в створ и провел силовой прием. Защитник "Флайерз" Иван Проворов за 25 минут трижды бросил и дважды отметился силовым приемом.



"Островитянин" Николай Кулемин принял участие в победе "Айлендерс" над "Нью-Джерси" - 3:0. Нападающий сыграл чуть больше 12 минут, провел 3 силовых приема и сделал голевую передачу. Защитник "дьяволов" Ярослав Дыбленко за почти 22 минуты отметился 6 силовыми приемами.



В еще одном поединке "Бостон" одержал победу над "Чикаго" - 3:2. Вратарь "Брюинз" Антон Худобин на площадке не появился.



НХЛ

Предсезонные матчи

"Рейнджерс" - "Филадельфия" 3:2 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Нэш (Бучневич), Зибанежад (Бучневич), Макдона - Санхейм (2).

"Айлендерс" - "Нью-Джерси" 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

Голы: Нельсон, Барзал, Бойчук (Кулемин).

"Бостон" - "Чикаго" 4:2 (3:1, 0:1, 1:0)

Голы: Пастрняк, Лоузон, Бьорк, Бержерон - Саад, Хэйден.