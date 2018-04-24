Две голевые передачи Зайцева помогли "Торонто" сравнять счет в серии с "Бостоном"

"Торонто" переиграл "Бостон" в 6-м матче 1/8 финала Кубка Стэнли (3:1). Счет в серии стал равный 3-3.
В составе "Мэйпл Ливз" двумя голевыми передачами отметился российский защитник Никита Зайцев. Он набрал первые очки в этом плей-офф.
НХЛ
Плей-офф
1/8 финала
6-й матч
"Торонто" - "Бостон" - 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
Счет в серии: 3-3.
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Алексей Х
Смотрел 7 матч Бостона дома против Филадельфии, вот это я понимаю))) странно, к чему вспомнился?
06:21
Весёлый©
Vasek ___ Да, Паста наш поэт от хоккея, а Гржельчика ласково комментаторы называют Грызликом.
06:15
fifa_guru
Андерсен он же король хладнокровия. мне кажется его мимика не меняется абсолютно
06:12
maxcds
Мож все-таки не зря на Бэба ставил... Торонтушка еще одну. Очень нннада.
06:12
Vasek
Веселый, в Бос-Тор есть русские! Заяц за двоих считается, а уж Бостон вообще #наш! отдать 2 матча, отложить всё напоследок...
06:09
Весёлый©
unLost14 ___ Ну, посмотрим, три матча подряд проиграть - слишком много для Мишек. Хотя "Торонто" тащат именно те, кого и хвалил на протяжении сезона - Андерсен и Марнер.
06:09
Vasek
я
06:06
Vasek
в 2013-м Бостон с Ягром дошел до финала, по пути уничтожив Пенс, хотелось бы реванша, но если детсад их остановит сразу, будет тож норм. Мексиканец должен что-то сказать в этой серии. Совсем новые звездочки НХЛ не кубкари, Генц лучше их обоих)))
06:06
Весёлый©
Sправедливый Ну вот, а один очень упоротый товариСЧ тут несколько дней распинался, ___ Только вчера читал, "кто такие ТОР-БОС, ко-ко-ко? Сколько там русских играет, кудах-тах-тах?")
06:04
fifa_guru
unLost14 Ну что там, бандюги, Бостон купок поднял уже, а? Привет нашему Веселы, волны воспоминаний несут его в 2011г. Снова всё так же: 3-3 в серии, 7 игра в Td garden... // тогда Бостон победил все ж. Торонто последний раз отыгрывались при счете в серии 1-3 в 1942 году что-ли. Бостон при счете в серии 3-1 в итоге проигрывал 2 раза из 20. кажется так)
06:01
unLost14
Да что ж такое. Снова не тот год напечатал)))) 2013, разумеется)
05:52
fifa_guru
Sправедливый работа не позволяет полностью с утра глядеть) вечером погляжу
05:47
unLost14
Ошибочка вышла. Конечно же повторяется 2012 год. Кстати, тогда Торонто тоже ушёл с 1-3 в серии))
05:37
Sправедливый
fifa_guru, А вот в третьем периоде, кстати, Раск пару раз спасал, контратаки "Торонто" выглядели даже поопасней. И вообще "кленовые" третий период провели довольно собрано (если отбросить глупые удаления) и считаю, всё таки, заслужено победили!
05:33
unLost14
Ну что там, бандюги, Бостон купок поднял уже, а? Привет нашему Веселы, волны воспоминаний несут его в 2011г. Снова всё так же: 3-3 в серии, 7 игра в Td garden...
05:33
Sправедливый
Ну вот, а один очень упоротый товариСЧ тут несколько дней распинался, что единственной парой, где будет седьмая игра, будет пара "ВК"-"КБД". Впрочем, да, пара то единственная оказалась, но другая. )))
05:28
Sправедливый
"Торонто" с победой!!! Браво Маэстро!
05:24
fifa_guru
gibson он уже проигрывает Андерсену на две головы. Какие удары Андерсен тащит и какие Раск не тащит...
05:17
gibson
Чудеса, Бостон имел кучу моментов да и выглядел лучше, но Бэбкок затащил свою команду в 7-й матч! Где я надеюсь, может произойти что угодно. Необязательно лучшая команда выигрывает серию:-) Жду, что мышелов Раск дрогнет и посыпется:-)
05:14
fifa_guru
Смотрел первые два периода. Первый был вязкий, усиленная борьба в центре. Голевых моментов немного. Из более менее опасных запомнились только бросок Нэша с хорошей позиции и Маршанда между щитками Андерсена, шайба прошла мимо ворот. Торонто начали активно матч, но основную опасность в первом периоде составляли в большинстве. К концу периода Торонто словно истощились эмоционально, комментатор правильно подметил - словно Бэбкок делал ставку на быстрый гол и теперь надо взять паузу для дальнейшего плана. Второй период оказался антиподом первому. Быстрый размен голов, отмена гола Хаймана (чуть зацепили Раска при броске), а затем Андерсен снова стал стеной. Его опять кучу раз расстреливали, и даже падая он как датский воин успевал черенком клюшки словно саблей спасать. Эпизодическое преимущество Бостона во втором периоде, в котором Мишки делали из вратаря героя. Бержерон за два периода 13-1 по вбрасываниям, Маршанд хорошо прям бросал в верхний угол со средней дистанции, но Андерсен краем ловушки перевел шайбу выше ворот. А в итоге Маршанд сам стал антигероем, потеряв шайбу у своих ворот и тут же бросок Марнера и гол. Давили одни, а забили другие. Часто так бывает. Да еще и удаление заработали, но Торонто ничего опасного не выдали. В самом конце турек удалился, и учитывая хорошее исполнение большинства я надеялся на хороший исход. Третий период не смотрел, но что-то совсем там все плохо (исходя из статы приложения). Перегляжу вечером. Мэтьюса все также не видно, Марнер вытащил игру
05:08