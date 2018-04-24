Две голевые передачи Зайцева помогли "Торонто" сравнять счет в серии с "Бостоном"

"Торонто" переиграл "Бостон" в 6-м матче 1/8 финала Кубка Стэнли (3:1). Счет в серии стал равный 3-3.

В составе "Мэйпл Ливз" двумя голевыми передачами отметился российский защитник Никита Зайцев. Он набрал первые очки в этом плей-офф.

НХЛ

Плей-офф

1/8 финала

6-й матч

"Торонто" - "Бостон" - 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Счет в серии: 3-3.