05:42 | Хоккей — НХЛ

Две голевые передачи Малкина помогли "Питтсбургу обыграть "Детройт"

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"Питтсбург" обыграл "Детройт" в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:2). "Пингвинз" одержал четвертую победу кряду.

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин отметился двумя голевыми передачами. 

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Питтсбург Пингвинз" (Питтсбург) – "Детройт Ред Уингз" (Детройт) – 5:2 (0:1, 3:0, 2:1)

Голы: Ларкин – 16 (Нюквист, Абделькадер), 11:49 – 0:1. Кессел – 15 (бол., Кросби, Летанг), 27:12 – 1:1. Брассар – 5 (Кессел, Пирсон), 28:26 – 2:1. Кессел – 16 (бол., Малкин, Кросби), 38:58 – 3:1. Атанасиу – 12 (Расмуссен, Гленденинг), 44:45 – 3:2. Хернквист – 13 (Дж. Джонсон, Петтерссон), 45:55 – 4:2. Брассар – 6 (п.в., Малкин), 57:35 – 5:2.

Вратари: Мюррей – Ховард (56:28 – 57:35).

Штраф: 2 – 6.

Броски: 40 (10+14+16) – 29 (14+7+8).

Наши: Малкин (18.34/5/0) – -.

28 декабря. Питтсбург. PPG Paints Arena.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2018-2019/

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