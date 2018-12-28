Две голевые передачи Малкина помогли "Питтсбургу обыграть "Детройт"

"Питтсбург" обыграл "Детройт" в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:2). "Пингвинз" одержал четвертую победу кряду.
Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин отметился двумя голевыми передачами.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Питтсбург Пингвинз" (Питтсбург) – "Детройт Ред Уингз" (Детройт) – 5:2 (0:1, 3:0, 2:1)
Голы: Ларкин – 16 (Нюквист, Абделькадер), 11:49 – 0:1. Кессел – 15 (бол., Кросби, Летанг), 27:12 – 1:1. Брассар – 5 (Кессел, Пирсон), 28:26 – 2:1. Кессел – 16 (бол., Малкин, Кросби), 38:58 – 3:1. Атанасиу – 12 (Расмуссен, Гленденинг), 44:45 – 3:2. Хернквист – 13 (Дж. Джонсон, Петтерссон), 45:55 – 4:2. Брассар – 6 (п.в., Малкин), 57:35 – 5:2.
Вратари: Мюррей – Ховард (56:28 – 57:35).
Штраф: 2 – 6.
Броски: 40 (10+14+16) – 29 (14+7+8).
Наши: Малкин (18.34/5/0) – -.
28 декабря. Питтсбург. PPG Paints Arena.