Два очка Зайцева помогли "Торонто" одержать волевую победу над "Чикаго"

"Торонто" вырвал победу над "Чикаго" (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ. По ходу встречи канадская команда проигрывала со счетом 1:3.

В составе победителей 2 (1+1) очка набрал защитник Никита Зайцев, по шайбе забросили Коннор Браун, Джеймс ван Римсдайк, победная шайба в овертайме на счету Остона Мэттьюса. У "Чикаго" отличились Ян Рутта, Джонатан Тэйвз и Рихард Паник.

Нападающий "Чикаго" Артем Анисимов провел на льду 17 минут, за которые нанес два броска по воротам соперника и очков не набрал. Зайцев провел на льду 20 минут, нанес один бросок, провел два силовых приема и завершил встречу с показателем полезности "+2".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Торонто" – "Чикаго" – 4:3 ОТ (0:2, 2:1, 1:0, 1:0)