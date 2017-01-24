Два очка Задорова не помогли "Колорадо" в матче с "Сан-Хосе", Марло сделал покер

"Колорадо" в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил на своей площадке "Сан-Хосе". В составе гостей покер на свой счет записал Патрик Марло. Два очка в этом матче в составе "Эвеланш" заработал Никита Задоров. Еще одно на счету Михаила Григоренко.

В еще одном матче "Аризона" обыграла в овертайме "Флориду". Победная шайба на счету Тобиаса Ридера, которму ассистировал Никита Бурмистров.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Колорадо" - "Сан-Хосе" - 2:5 (0:1, 1:0, 1:4)

Голы: Бернс - 20 (Шлемко, Кутюр), 19:00 - 0:1. Игинла - 6 (бол., ГРИГОРЕНКО, ЗАДОРОВ), 30:02 - 1:1. Марло - 13 (Власик, Бедкер), 42:53 - 1:2. Марло - 14 (Кутюр, Бернс), 45:57 - 1:3. Марло - 15 (Павелски, Бернс), 50:35 - 1:4. Мартинсен - 2 (ЗАДОРОВ, Комо), 51:57 - 2:4. Марло - 16 (Власик), 56:23 - 2:5.

Вратари: Мартин (57:27 - 59:09) - Джонс.

Штраф: 8 - 6.

Броски: 28 (9+4+15) - 26 (9+4+13).

Наши: Григоренко (14:58/0/-1), Задоров (21:21/2/0), Тютин (20:18/1/0) - -.

Денвер. Pepsi Center.

"Аризона" - "Флорида" - 3:2 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 1:0)

Голы: Трочек - 18 (Киндл, Маршессо), 14:24 - 0:1. Фишер - 2 (Чикран, БУРМИСТРОВ), 22:03 - 1:1. Уайт - 3 (Чикран, Мерфи), 22:15 - 2:1. Сгарбосса - 2 (Сивиур, Маккензи), 26:34 - 2:2. Ридер - 10 (БУРМИСТРОВ, Голигоски), 60:48 - 3:2.

Вратари: Смит - Луонго.

Штраф: 4 - 6.

Броски: 42 (13+11+16+2) - 25 (8+11+6+0).

Наши: Бурмистров (16:21/2/2) - -.

Глендейл. Gila River Arena.